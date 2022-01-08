Антитела к COVID-19 атакуют здоровые ткани: какие органы под угрозой

Через несколько месяцев после того, как человек поправился от SARS-CoV-2, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

Антитела, возникающие после коронавирусной болезни COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма человека. К такому выводу пришли ученые по результатам недавних исследований.

Об этом говорится в публикации Journal of Translational Medicine, передает Reuters.

Исследования показали, что после коронавируса организм может производить широкий спектр антител, которые могут быть опасными. При этом аутоантитела могут причинять вред органам и тканям даже после легкой формы коронавирусной болезни.

Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек поправился от SARS-CoV-2, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Как подтверждение — у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

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