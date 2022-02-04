Австрия финально одобрила обязательную вакцинацию от коронавируса для взрослых

Отсутствие вакцинации может привести к штрафу в размере 600 евро, или 3 600 евро, если штраф будет обжалован и проигран. В Австрии вакцинировано около 70% населения, что ниже, чем в других странах Западной Европы.

Верхняя палата австрийского парламента (Бундесрат) одобрила законопроект об обязательной вакцинации против коронавируса для всех взрослых, завершив длительный процесс принятия решения.

Об этом пишет dpa.

Законопроект был одобрен нижней палатой парламента двумя неделями ранее. Как и ожидалось, он был одобрен подавляющим большинством голосов в Бундесрате.

Австрия стала первой страной в Европе, сделавшей вакцину COVID-19 обязательной для всех взрослых, за исключением беременных женщин и людей с медицинскими противопоказаниями.

Первые выборочные проверки начнутся 15 марта.

Сертификаты Covid признаются действительными в течение 9 месяцев после введения последней дозы.

Ранее Курсор сообщал, что в Австрии одобрили закон, разрешающий тяжелобольным принимать решение о собственной смерти.

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