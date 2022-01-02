Беннет: Мы уже ощущаем рост инфицирования коронавирусом

Беннет заявил, что Израиль движется в правильном направлении, и что страна преодолеет пятую волну коронавируса.

Заседание кабинета министров открылось сегодня утром на фоне продолжающегося роста заболеваемости. На фоне распространения мутации Омикрон фотографам и журналистам не разрешили войти в офис премьер-министра в Иерусалиме.

Премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что «мы все уже ощущаем рост инфицирования, и мы, вероятно, увидим его удвоение, а затем еще одно удвоение в ближайшие дни».

«Наряду с ожидаемой нагрузкой в ​​больницах, следует помнить, что даже ситуацией, когда мы проверяем десятки тысяч человек, очень сложно управлять этим процессом с логистической точки зрения».

Беннет охарактеризовал пятую волну как «шторм», которого невозможно избежать: «Буря действительно приближается к нам в эти дни. Это будет сложно, но при правильном и ответственном поведении вместе мы преодолеем ее».

Курсор также писал, что глава экономической комиссии Кнессета заболел коронавирусом. Стало известно о том, что глава экономической комиссии Кнессета, депутат от партии «Кахоль-лаван» Михаэль Битон заболел коронавирусом. Об этом политик сообщил службе безопасности парламента.

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