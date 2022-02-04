Британия одобрила вакцину от коронавируса Novavax

Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) разрешило применять в стране вакцину от коронавируса Nuvaxovid производства американской компании Novavax.

Перед тем, как принять решение, регулятор рассмотрел результаты двух клинических испытаний с участием почти 50 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении MHRA.

«Препарат одобрен после тщательного изучения его соответствия требуемым стандартам безопасности, качества и эффективности», — сообщил регулятор.

Как указано, перед тем, как принять решение, Агентство рассмотрело результаты двух крупных клинических испытаний — с участием почти 50 тысяч человек.

Отметим, это пятая вакцина от коронавируса (после AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson), которую власти Британии одобрили для применения в стране.

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