Чехия отменяет ограничения: что нужно знать туристам

Власти Чехии решили ослабить карантинные ограничения, отменив требование предъявлять сертификат вакцинации или документ о выздоровлении от COVID-19 для посещения общественных мероприятий.

В Чехии начиная с 10 февраля 2022 года, больше не нужен медицинский COVID-пропуск для входа в бары, рестораны, кафе и парикмахерские, а также спортивные и культурные мероприятия.

Об этом пишет TRAVEL.

В то же время премьер-министр Петр Фиала заявил, что его правительство отменит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в конце этого месяца в зависимости от развития пандемии.

«Абсолютное большинство ограничений по коронавирусу будет снято до 1 марта», – сказал Фиала.

Министр здравоохранения Властимил Валек заявил, что с 19 февраля на концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия с сидячими местами будут допущены до 5000 человек по сравнению с нынешними 1000 лицами. Для прочих сборов лимит увеличится со 100 до 500.

Правительство ранее приняло решение отменить обязательное тестирование на коронавирус в школах и компаниях.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

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