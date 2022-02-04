COVID-19: антибиотики могут сократить время выздоровления — египетское исследование

Это исследование опровергает трюизм, лежащий в основе медицины: Антибиотики предназначены для лечения бактериальных инфекций и не эффективны против вирусов.

Недавно проведенное в египетской больнице исследование показало, что время выздоровления пациентов с умеренной и тяжелой формой COVID-19, принимающих один из двух антибиотиков (цефтазидим или цефепим) в сочетании со стероидом, аналогично времени выздоровления пациентов, получающих стандартное лечение COVID-19.

Об этом пишет JPost.

Этот вывод противоречит основополагающему трюизму медицины: Антибиотики предназначены для лечения бактериальных инфекций и не эффективны против вирусов.

«Антибиотики НЕ действуют на вирусы, такие как те, которые вызывают простуду, грипп или COVID-19», — говорится на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США, причем слово «НЕ» написано большими буквами, чтобы подчеркнуть этот момент.

Однако группе исследователей под руководством доктора Рагаи Ахмада Эйда из Университета Бени-Суеф и доктора Марвы О. Эльгенди из Университета Нахда (оба в Бени-Суеф, Египет) известны случаи успешного применения антибиотиков для лечения вирусных инфекций после того, как было показано, что они способны подавить одну или несколько стадий цикла репликации вируса, облегчить негативные последствия вируса или манипулировать иммунной системой, чтобы помочь организму справиться с вирусом.

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

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