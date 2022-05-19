Covid-19 может вызвать «взрыв» инфицированных клеток — исследование

Ученые из США и Великобритании изучили образцы крови людей, инфицированных Covid, и обнаружили, что около 6 процентов моноцитов — иммунных клеток, которые патрулируют тело в поисках чужеродных захватчиков — подвергаются типу клеточной гибели, известному как пироптоз.

Клетки, зараженные вирусом Covid — 19, могут «взорваться», способствуя развитию тяжелого заболевания, показали исследования.

Новое исследование, проведенное учеными лондонской больницы Royal Free Hospital совместно с Бостонской детской больницей, теперь предполагает, что пироптоз также играет роль в эскалации заболевания.

Небольшая часть макрофагов — другого типа иммунных клеток, которые поглощают и уничтожают чужеродные клеточные остатки — также воспалились после заражения Sars-CoV-2.

В случае двух типов клеток считается, что вирус активировал так называемые инфламмасомы: большие молекулы, запускающие каскад воспалительных реакций, которые могут завершиться гибелью клеток.

Исследования уже давно предполагают, что тяжелое заболевание Covid вызывается воспалением, которое приводит к повреждению легких и других органов.

Предыдущие исследования показали, что иммунная система людей с Covid может эффективно включать организм, высвобождая борющиеся с инфекцией белки, известные как цитокины, которые затем атакуют здоровые ткани. Эти «цитокиновые бури» связаны с серьезными заболеваниями.

Ученые считают, что инфицированные иммунные клетки потенциально могут стать мишенью для разработки лекарств, что вселяет надежду на то, что новые методы лечения могут быть разработаны для предотвращения серьезного заболевания человека, инфицированного Covid.

Это важное открытие, потому что в настоящее время методы врачей направлены на борьбу с самим вирусом.

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