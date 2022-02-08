Нахман Эш: COVID-19, скорее всего, никогда не исчезнет

Эш заявил, что субвариант BA.2, который, как считается, более трансмиссивен, чем вариант Омикрон, составляет лишь небольшой процент случаев заболевания в Израиле.

COVID-19, вероятно, никогда не исчезнет, заявил во вторник утром на 103FM генеральный директор министерства здравоохранения Израиля профессор Нахман Эш в связи с распространением по всему миру нового субварианта BA.2 вируса Omicron.

Об этом пишет JPost.

Новый коронавирус «не исчез и, вероятно, не исчезнет», — пояснил Эш.

Что касается субварианта BA.2, который, как считается, более трансмиссивен, чем уже высокотрансмиссивенный вариант Omicron, то он составляет лишь небольшой процент случаев заболевания в Израиле.

«Пока нет никаких признаков его распространения. Надеюсь, так будет и впредь», — сказал Эш в интервью 103FM.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

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