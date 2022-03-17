COVID-19 в Израиле: 6 738 новых случаев

За последние сутки в Израиле было зарегистрировано 6 738 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число смертей от COVID-19, зарегистрированных с начала пандемии, возросло до 10 405.

По данным Министерства здравоохранения, опубликованным в четверг утром, в среду 6 738 человек получили положительный результат на коронавирус.

Из них 332 человека находятся в тяжелом состоянии, 166 — в критическом, 23 подключены к аппаратам ЭКМО и 149 на аппаратах ИВЛ.

Показатель R продолжает расти и составляет 0,92.

Число погибших составляет 10 405 человек.

«Курсор» писал ранее, что гендиректор Pfizer заявил, что потребуется четвертая доза вакцины от COVID-19. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла говорит, что четвертая доза вакцины будет необходима, чтобы уменьшить риск тяжелых случаев и избегать госпитализации.

Также ранее мы писали о том, что исследователи проверили эффективность вакцины против штамма Омикрон. Исследование людей, выздоровевших после COVID-19 и прошедших вакцинацию, подтвердило выработанную защиту от вируса Дельта, однако их антитела оказались не способны блокировать штамм Омикрон.