COVID-19 в Израиле: 67 580 новых случаев

642 137 человек были вакцинированы против COVID-19 четыре раза; 4 442 029 — три раза; 6 093 060 — дважды; и 6 691 151 человек получили хотя бы одну вакцину.

В понедельник было зарегистрировано 67 580 новых случаев коронавирусной инфекции в день. Было проведено 256 270 тестов ПЦР и антигенов.

Об этом пишет JPost.

Число тяжелых случаев составляет 1 084. 247 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Из тех, кто в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии, 520 человек вакцинированы, 117 — частично вакцинированы, 427 — невакцинированы, а статус остальных неизвестен. Большинство серьезных случаев заболевания зарегистрировано среди людей в возрасте 60 лет и старше.

На сегодняшний день с начала пандемии в Израиле от COVID-19 умерло 8 804 человека.

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