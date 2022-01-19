Доктор Мясников назвал людей, которым не опасен Омикрон

Две трети населения планеты переболеют штаммом коронавируса «омикрон», заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой», передает Спутник.
«То, что мы все переболеем омикроном, это очевидно. И вакцинированные, и невакцинированные. Процентов 60-70 населения. Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ», — уточнил доктор.
«Все смерти сегодня от дельты, беты и других штаммов. Не от омикрона», — уточнил специалист.
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