Доктор Мясников назвал людей, которым не опасен Омикрон

10:53, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Избежать заражения омикроном не смогут даже вакцинированные люди, но, несмотря на это, есть категория, которую штамм обойдет стороной.

Две трети населения планеты переболеют штаммом коронавируса «омикрон», заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой», передает Спутник.

По его словам, устоят перед новым вариантом ковида только невосприимчивые к инфекции люди, но при этом избежать заражения омикроном не получится даже вакцинированным гражданам.

«То, что мы все переболеем омикроном, это очевидно. И вакцинированные, и невакцинированные. Процентов 60-70 населения. Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ», — уточнил доктор.

По словам Мясникова, Омикрон — это банальное ОРЗ, от которого умирают единицы. Он также убежден, что заболевшие новым штаммом коронавируса непременно должны быть «изолированы дома», поскольку госпитализация способна усугубить состояние больных.
Зараженный, помещенный в инфекционную клинику, «профилактично» получит большую вирусную нагрузку в виде других смертельных штаммов. Это может закончиться летально, а потом причиной смерти назовут омикрон.

«Все смерти сегодня от дельты, беты и других штаммов. Не от омикрона», — уточнил специалист.

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Автор материала:
Тали Малкина
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