Доктор Мясников назвал людей, которым не опасен Омикрон

Избежать заражения омикроном не смогут даже вакцинированные люди, но, несмотря на это, есть категория, которую штамм обойдет стороной.

Две трети населения планеты переболеют штаммом коронавируса «омикрон», заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой», передает Спутник.

По его словам, устоят перед новым вариантом ковида только невосприимчивые к инфекции люди, но при этом избежать заражения омикроном не получится даже вакцинированным гражданам.

«То, что мы все переболеем омикроном, это очевидно. И вакцинированные, и невакцинированные. Процентов 60-70 населения. Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ», — уточнил доктор.

По словам Мясникова, Омикрон — это банальное ОРЗ, от которого умирают единицы. Он также убежден, что заболевшие новым штаммом коронавируса непременно должны быть «изолированы дома», поскольку госпитализация способна усугубить состояние больных.

Зараженный, помещенный в инфекционную клинику, «профилактично» получит большую вирусную нагрузку в виде других смертельных штаммов. Это может закончиться летально, а потом причиной смерти назовут омикрон.

«Все смерти сегодня от дельты, беты и других штаммов. Не от омикрона», — уточнил специалист.

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