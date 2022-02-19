Эксперты выяснили, в каком возрасте чаще всего заражаются Омикроном

Заболеваемость в настоящее время замедляется во всех возрастных группах, за исключением группы 18-34 лет, где количество случаев продолжает расти, и более старшей, более уязвимой возрастной группы 75+.

Специалисты определили возрастные группы населения с самым высоким уровнем заражения Омикроном.

Об этом сообщили эксперты Королевского колледжа Лондона, работающими в проекте ZOE Covid Symptom Study.

По их данным, заболеваемость в настоящее время замедляется во всех возрастных группах, за исключением группы 18-34 лет, где количество случаев продолжает расти, и более старшей, более уязвимой возрастной группы 75+, число которых немного увеличивается.

В возрастных группах 0-18 и 35-74 лет, говорят они, случаи заболевания COVID, напротив, замедляются.

Профессор Тим Спектор сказал, что вариант Омикрон требует такого же настороженного отношения, как прежние штаммы коронавируса. Говорить о том, что он менее опасный можно только когда начнут снижаться случаи инфецирования среди старших и более уязвимых возрастных групп, считает ученый.

Профессор Спектор напомнил, что существует явление постковидного синдрома, а также продолжает свое распространение суперинфекционный вариант BA.2 – это актуальные проблемы, которые пока не решены и могут иметь серьезные последствия. Исследователь призвал проявлять сознательность и самоизолироваться при первых же ощущениях недомогания.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, у кого в пять раз выше риск заразиться Омикроном.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.