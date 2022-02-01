FDA полностью одобрило вакцину Moderna

Ранее FDA выдало полное разрешение на применение вакцины против коронавируса компании Pfizer, которая также является мРНК-вакциной, в августе 2021 года.

В понедельник Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало полное разрешение на применение вакцины против коронавируса Moderna после того, как 11 месяцев назад она была одобрена для экстренного использования.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Вакцина компании Moderna с мРНК под названием Spikevax теперь полностью одобрена для применения.

Исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок сказала: «Общественность может быть уверена, что Spikevax соответствует высоким стандартам FDA по безопасности, эффективности и качеству производства, предъявляемым к любой вакцине, разрешенной к применению в США».

Ранее Курсор сообщал, что врач рассказал, что надо делать при одышке после перенесенного коронавируса.

Кроме того, мы писали, что эксперты рассказали, почему наличие антител не означает, что человек защищен от ковида.

Еще напомним, что сколько времени Омикрон может жить на коже человека и разных поверхностях.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.