Французского депутата забросали водорослями

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на депутата из Сен-Пьер-и-Микелон со стороны протестующих против так «ковид-пропуска».

Об этом сообщает france24.com.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как Стефана Клэро, депутата от правящей партии Макрона, на выходных забросали водорослями и грязью прямо возле его дома у канадского острова Ньюфаундленд.

Инцидент был «невыносимым» и «неприемлемым», заявил Макрон во время визита в город Ницца на юге Франции. Он пожаловался на «усиление насилия» в отношении выборных должностных лиц.

Напряженность в связи с мерами по охране здоровья во Франции возросла после того, как Макрон на прошлой неделе заявил, что планирует «злить» непривитых до тех пор, пока они не примутся за прививки.

Воскресное нападение произошло за несколько дней до введения французских медицинских пропусков в Сен-Пьер-э-Микелон, где проживает менее 6 тысяч человек. Эта мера, давно действующая на материковой части Франции, требует, чтобы люди предъявляли доказательства вакцинации или отрицательный тест на коронавирус для входа в общественные места, такие как бары.

Ранее Курсор сообщал, что Франция оштрафовала Google и Facebook на сотни миллионов евро.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.