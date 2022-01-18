Генеральный директор Pfizer: эта волна Covid будет последней с таким количеством отграничений

В интервью генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что COVID-19 будет существовать еще много лет, но нынешняя волна будет «последней с таким количеством ограничений».

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла предупредил в интервью, что коронавирус останется на долгие годы, но подсчитал, что «с инструментами, созданными наукой, нынешняя волна будет последней с таким количеством ограничений».

Об этом сообщает Israel National News.

«Это вирус, который распространился по всему миру, поэтому от него очень трудно избавиться», — сказал он.

Однако Бурла подчеркнул, что «у нас будет эффективная вакцина всего через три месяца с момента обнаружения Омикрон, что является очень коротким периодом».

Бурла также подчеркнул: «Я думаю, что мы должны вакцинировать детей, чтобы защитить их. Это правда, что во Франции и во всем мире есть родители, которые выступают против этого, но вакцина очень эффективна для детей и одновременно безопасна».

Что касается третьей дозы, Бурла сказал, что для полной вакцинации против коронавируса требуется три дозы, «и после этого одна ревакцинация каждый год для людей со слабой иммунной системой».

На вопрос о четвертой дозе Бурла сказал, что результаты испытаний не ясны, но он рассчитывает получить их в марте. Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врачи рассказали о эффективности разных вакцин против Омикрона&

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.