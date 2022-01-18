Генеральный директор Pfizer: эта волна Covid будет последней с таким количеством отграничений

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла предупредил в интервью, что коронавирус останется на долгие годы, но подсчитал, что «с инструментами, созданными наукой, нынешняя волна будет последней с таким количеством ограничений».
Об этом сообщает Israel National News.
«Это вирус, который распространился по всему миру, поэтому от него очень трудно избавиться», — сказал он.
Однако Бурла подчеркнул, что «у нас будет эффективная вакцина всего через три месяца с момента обнаружения Омикрон, что является очень коротким периодом».
Бурла также подчеркнул: «Я думаю, что мы должны вакцинировать детей, чтобы защитить их. Это правда, что во Франции и во всем мире есть родители, которые выступают против этого, но вакцина очень эффективна для детей и одновременно безопасна».
На вопрос о четвертой дозе Бурла сказал, что результаты испытаний не ясны, но он рассчитывает получить их в марте.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врачи рассказали о эффективности разных вакцин против Омикрона&
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