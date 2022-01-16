Главные симптомы Омикрона: чем он отличается от простуды

В течение почти двух лет миллионы представителей общественности отправляли ежедневные отчеты о состоянии здоровья в ZOE COVID Study, помогая нам отслеживать пандемию по мере ее развития. В частности, 480 млн отчетов, отправленных через приложение исследования, показали, что по мере развития вируса появляются и симптомы, которые он вызывает, пишет британский эпидемиолог, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Далее Курсор приводит мнение профессора:

— Еще в 2020 году быстро выяснилось, что исходная и альфа-версии коронавируса вызывали три очень распространенных симптома — кашель, лихорадку и потерю обоняния. А также, по меньшей мере, 20 других признаков болезни. К ним относятся усталость, головные боли, одышка, мышечные боли и проблемы с желудочно-кишечным трактом и более необычные явления, такие как кожная сыпь и «ковидный язык».

Когда появилась дельта, мы заметили изменение наиболее часто встречающихся симптомов. Самые распространенные прежде признаки ковида, такие как одышка, лихорадка и потеря обоняния, потеряли в рейтинге. Симптомы простуды, включая насморк, боль в горле и постоянное чихание, стали более частыми, наряду с головной болью и кашлем, особенно у людей, которые были вакцинированы.

Похоже, что омикрон продолжает тенденцию, заданную дельтой. Он вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь.

Мы рассмотрели отчеты о состоянии здоровья людей, которые сообщили о наличии у них COVID-19 в декабре, когда омикрон распространился по Великобритании, и сравнили их с данными на начало октября, когда доминирующим вариантом была дельта. Затем мы проверили результаты этого сравнения, проанализировав также данные небольшой группы участников, которым правительство сообщило, что у них положительные результаты ПЦР-тестов, и что у них подтверждено или подозревается заражение штаммом омикрон.

Наш анализ не показал существенной разницы в общем профиле симптомов дельта и омикрон, при этом и в октябре, и в декабре пятью основными симптомами были насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Но когда речь идет об общей распространенности симптомов, есть некоторые явные различия.

Например, аносмия (потеря обоняния или вкуса) в октябре была в первой десятке, но затем опустилась на 17-е место. То, что когда-то было ключевым показателем COVID, теперь наблюдается только у каждого пятого человека с положительным результатом. И, согласно нашим данным, менее трети людей (29%) когда-либо испытывали лихорадку, что также гораздо реже, чем мы видели в прошлом.

Важно отметить, что мы обнаружили, что только у половины людей, зараженных COVID-19, были какие-либо из трех классических симптомов: лихорадка, кашель или потеря обоняния, что позволяет предположить, что руководство по ПЦР-тестированию (которое предполагает, что вы должны пройти тест, если у вас есть один из этих трех симптомов) безнадежно устарело, — отметил эксперт.

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