Иммунолог назвал омикрон последней мутацией ковида

Недавно появившаяся мутация стремительно заражает все больше людей по всему миру. На вопрос, нужно ли этого бояться, ответил российский эксперт.

Новая разновидность ковида Омикрон может стать последней мутацией вируса, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с ТАСС.

Вскоре, по мнению представителя здравоохранения, вирус не сможет размножаться в организмах людей и ему придется уйти в другую популяцию.

«Я еще год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью (повышенная заразность). Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина», — пояснил специалист.

Среди новых носителей могут быть мелкие грызуны, предположил он.

Ввод новых ограничений, по словам Жемчугова, не имеет смысла, поскольку омикрон выступает в качестве «живой вакцины», вытесняя предыдущие более опасные варианты.

«Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом», — подметил эксперт.

Иммунолог добавил, что необходимо как можно раньше определять штамм у заболевшего, чтобы делать правильный прогноз о тяжести заболевания. В случае лечения акцент следует делать на амбулаторных процедурах.

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