Иммунолог назвал самый страшный путь эволюции коронавируса

Эксперт напомнил, что SARS-CoV-2 постоянно мутирует и потому есть несколько вариантов развития событий, сообщает радио Sputnik.
При первом коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй — он может пропасть.
«У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», — уточнил иммунолог.
Ранее Курсор писал, что ВОЗ озвучила новые сроки окончания пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что пандемия Covid-19 «продлится на год дольше, чем нужно», потому что более бедные страны не получают необходимых им вакцин.
Появились новые данные о британском подварианте штамма Дельта. В Великобритании на новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса.
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