Иммунолог назвал самый страшный путь эволюции коронавируса

20:25, 15 ноября 2021
Коронавирус, Мировые новости
Пандемия коронавируса картинка
Пандемия коронавируса
Фото: pixabay.com

В России прочитали три сценария развития пандемии.

Специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов назвал «самый плохой» для человека путь эволюции коронавируса.

Эксперт напомнил, что SARS-CoV-2 постоянно мутирует и потому есть несколько вариантов развития событий, сообщает радио Sputnik.

По словам Жемчугова, сейчас специалисты просчитывают варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2, основываясь в том числе на данных о развитии других вирусов. На основе этого исследователи рассматривают три сценария развития коронавируса.

При первом коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй — он может пропасть.

«Третий — самый плохой для человечества. Он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — заявил специалист по опасным инфекциям.
Жемчугов отметил, что предыдущие «громкие» вирусы, такие как атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром (MERS), теперь уже никто не может найти, поскольку они пропали.

«У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», — уточнил иммунолог.

Он также добавил, что вирусы могут находить себе новых «хозяев», у которых инфицирование не будет вызывать болезни. При этом Жемчугов отметил, что теоретически при неблагоприятных условиях вирусы теряют агрессивность, находят животное или какой-то организм в природе, с которым достигается консенсус.
Тогда вирус не убивает животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ озвучила новые сроки окончания пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что пандемия Covid-19 «продлится на год дольше, чем нужно», потому что более бедные страны не получают необходимых им вакцин.

Появились новые данные о британском подварианте штамма Дельта. В Великобритании на новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ:
Новости по теме
Zahav.ru