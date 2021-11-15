Иммунолог назвал самый страшный путь эволюции коронавируса

Эксперт напомнил, что SARS-CoV-2 постоянно мутирует и потому есть несколько вариантов развития событий, сообщает радио Sputnik.

По словам Жемчугова, сейчас специалисты просчитывают варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2, основываясь в том числе на данных о развитии других вирусов. На основе этого исследователи рассматривают три сценария развития коронавируса.

При первом коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй — он может пропасть.