Иммунолог: риск заразится Омикроном для переболевших коронавирусом в пять раз выше

12:02, 15 января 2022
Коронавирус, Мировые новости
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Коронавирус
Фото: pixabay.com

Единственными, кто более защищен от коронавируса, являются вакцинированные бустер-дозой, считает врач.

Для тех, кто перенес коронавирус в прошлом, в пять раз выше риск заразится Омикроном, заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.

По его словам, есть мнение, что никто не спасется от заражения, для лиц, уже перенесших инфекцию, риск заражения выше в пять раз. К сожалению, даже два раза вакцинированные люди в группе высокого риска,  сказал Кулумбегов, пишет Спутник.

При этом он отметил, что единственными, кто более защищен от коронавируса, являются вакцинированные бустер-дозой.  Потому медик призывает всех, у кого есть такая возможность, как можно быстрее пройти ревакцинацию.

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Автор материала:
Тали Малкина
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