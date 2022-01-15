Иммунолог: риск заразится Омикроном для переболевших коронавирусом в пять раз выше

Для тех, кто перенес коронавирус в прошлом, в пять раз выше риск заразится Омикроном, заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.
По его словам, есть мнение, что никто не спасется от заражения, для лиц, уже перенесших инфекцию, риск заражения выше в пять раз. К сожалению, даже два раза вакцинированные люди в группе высокого риска, сказал Кулумбегов, пишет Спутник.
Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.
Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.
Еще напомним, что стало известно, насколько эффективна вакцина Johnson & Johnson.
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