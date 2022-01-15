Иммунолог: риск заразится Омикроном для переболевших коронавирусом в пять раз выше

Для тех, кто перенес коронавирус в прошлом, в пять раз выше риск заразится Омикроном, заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.

По его словам, есть мнение, что никто не спасется от заражения, для лиц, уже перенесших инфекцию, риск заражения выше в пять раз. К сожалению, даже два раза вакцинированные люди в группе высокого риска, сказал Кулумбегов, пишет Спутник .

При этом он отметил, что единственными, кто более защищен от коронавируса, являются вакцинированные бустер-дозой. Потому медик призывает всех, у кого есть такая возможность, как можно быстрее пройти ревакцинацию.