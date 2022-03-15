Израиль может не беспокоиться о новой волне коронавируса

Новые варианты коронавирусной инфекции пока не угрожают Израилю. Однако директор образовательной программы предупреждает о необходимости быть осторожными.

Министерство здравоохранения по коронавирусу призывает израильтян не паниковать в связи с новой волной инфекции коронавируса.

Об этом сообщает руководитель израильской образовательной программы COVID-19 министерства здравоохранения, доктор Орли Гринфилд.

Медицинский директор образовательной программы предупредила израильтян, чтобы они не успокаивались.

В интервью СМИ доктор заявила: «Нас не беспокоит новая волна, однако беспокоит рост числа инфекций».

Вирус Дельтакрон уже был обнаружен во Франции, Нидерландах и Дании, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Орли Гринфилд предупредила: «Хотя мы не ожидаем вспышки в течение ближайших несколько дней, но мы не можем успокаиваться. Сейчас мы празднуем Пурим — и мы должны продолжать быть осторожными».

«Курсор»информировал ранее, что в Китае зафиксирована рекордная вспышка COVID нового штамма. Китайская комиссия по здравоохранению сообщает о резком увеличении числа заболевших новым вариантом коронавируса. Вспышка охватила северо-восток страны.

Также сообщалось об исследованиях ученых про осложнения при коронавирусе. Медики предупреждают: одним из осложнений COVID-19 может быть почечная недостаточность.

Ранее редакция «Курсора» информировала, что стоимость тестов на коронавирус в международном аэропорту Бен-Гурион снизится.