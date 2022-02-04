Израиль может вскоре принять решение о вакцинах для детей старше шести месяцев

Согласно сообщениям СМИ, израильские регуляторы вакцин могут вскоре начать обсуждение вопроса об одобрении использования вакцины COVID от Pfizer-BioNTech для детей младше пяти лет.
Об этом пишет Arutz Sheva.
СМИ опубликовали в пятницу утром сообщение, в котором со ссылкой на высокопоставленных чиновников израильского здравоохранения говорится, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), скорее всего, примет решение по вакцине для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет 15 февраля.
В сообщении рабочей группы по коронавирусу Министерства здравоохранения Израиля говорится, что она не исключила возможности начать в ближайшем будущем обсуждение вопроса о возможном расширении кампании по вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.
Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.