Израиль может вскоре принять решение о вакцинах для детей старше шести месяцев

Официальные лица заявили, что министерство здравоохранения может в ближайшее время дать разрешение на вакцинацию детей младшего возраста, несмотря на низкие показатели вакцинации детей в возрастной группе 5-11 лет.

Согласно сообщениям СМИ, израильские регуляторы вакцин могут вскоре начать обсуждение вопроса об одобрении использования вакцины COVID от Pfizer-BioNTech для детей младше пяти лет.

Об этом пишет Arutz Sheva.

СМИ опубликовали в пятницу утром сообщение, в котором со ссылкой на высокопоставленных чиновников израильского здравоохранения говорится, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), скорее всего, примет решение по вакцине для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет 15 февраля.

В сообщении рабочей группы по коронавирусу Министерства здравоохранения Израиля говорится, что она не исключила возможности начать в ближайшем будущем обсуждение вопроса о возможном расширении кампании по вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.

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