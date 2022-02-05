Израиль занимает 47-е место в мире по количеству смертей от COVID на душу населения

Число умерших составляет 9 135 человек, после того как за выходные было зарегистрировано 37 смертей, сообщает министерство здравоохранения.

Поскольку число умерших от COVID-19 в Израиле составляет 9 135 человек, профессор Эран Сегал, специалист по вычислительной биологии, отмечает на 12-м канале, что от COVID умер 1 из каждых 1000 израильтян.

Об этом пишет Times Of Israel.

Это ставит Израиль на 47-е место в мире по количеству смертей на душу населения, говорит он. В США уровень смертности на душу населения почти в три раза выше.

Около 2 миллионов израильтян сдали положительные тесты во время нынешней волны Омикрон, говорит Сегал. Около 900 человек умерли во время этой волны, что подчеркивает, что «Омикрон» менее смертоносен, чем предыдущие волны: 1 смертельный случай на 2 000 подтвержденных случаев.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19. Некоторые люди могут обладать стойким естественным иммунитетом к коронавирусу. Ученые пытаются выяснить, почему так происходит — ведь ответ на этот вопрос поможет эффективнее защищать от вируса уязвимые категории граждан и, возможно, даже найти универсальное лекарство.

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

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