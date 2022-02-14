Израильские медики выяснили, как лишний вес влияет на антитела к коронавирусу

Ученые нашли взаимосвязь лишнего веса и антител: переболевшие коронавирусом и страдающие от ожирения пациенты, как это ни странно, оказались более устойчивы к повторному заражению. А вот у пациентов с нормальным весом

Исследования ученых показали, что пациенты с ожирением, которые переболели COVID-19, лучше защищены от повторного заражения коронавирусом, заявили ученые израильского медицинского центра «Шиба».

Об этом пишет кurs.com.ua.

Так, медики представили свое исследование на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне. Они объяснили, что количество антител со временем падает как у переболевших, так и у вакцинированных.

При этом эксперты отметили, что у ранее инфицированных показатели антител выглядели намного лучше, чем у тех, кто получил прививку.

Кроме того, эксперты нашли взаимосвязь лишнего веса и антител: переболевшие коронавирусом и страдающие от ожирения пациенты оказались более устойчивы к повторному заражению. У них «более высокий и устойчивый иммунный ответ, защита» по сравнению с пациентами с нормальным весом.

Стоит при этом добавить, что ожирение связано с риском развития множества сопутствующих заболеваний и потому пациентам, которые им страдают, следует немедленно обратиться к профильным специалистам и начать борьбу с нарушением веса.

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