Израильский препарат от Covid также помогает пациентам с иммунотерапией рака — исследование

Израильская биотехнологическая компания Bonus BioGroup объявила, что ее лекарство от Covid MesenCure также может уменьшить опасную для жизни воспалительную чрезмерную реакцию у онкологических больных, получающих иммунотерапию.

Исследования показывают, что до 27 процентов пациентов, проходящих биологическую терапию рака и страдающих чрезмерной воспалительной реакцией, могут развить это потенциально смертельное осложнение.

Испытание, проведенное Bonus BioGroup в лаборатории Джексона в Калифорнии, показало, что MesenCure значительно снижает чрезмерную воспалительную реакцию у онкологических больных, которая могла вызвать полисистемную недостаточность.

Воспалительная гиперреакция развивается у 78% онкологических больных, получающих биологическую иммунотерапию, стимулирующую иммунную систему к борьбе с раком, а также у больных, перенесших трансплантацию кроветворных стволовых клеток.

По оценкам экспертов, к 2027 году только в Соединенных Штатах более 18 000 пациентов будут страдать от чрезмерной воспалительной реакции после биологических методов лечения рака, которая впоследствии может привести к летальному исходу.

Шай Мерецки, генеральный директор Bonus BioGroup, сказал, что с самого начала основное внимание компании уделялось клеточной терапии и тканевой инженерии для достижения регенерации и реконструкции костной ткани. Основным строительным блоком являются мезенхимальные клетки, выделенные из жировой ткани пациента.

С началом глобальной эпидемии коронавируса Bonus BioGroup начала экспериментировать с теми же мезенхимальными клетками, выделенными из жировой ткани здоровых доноров, для повышения способности уменьшать воспалительные процессы, в том числе респираторные инфекции и другие заболевания.

«Демонстрация успешной интеграции лекарственного препарата MesenCure с методами лечения рака является важной вехой для компании в реализации ее видения стать мировым лидером в области клеточной терапии для лечения различных заболеваний и состояний», — сказал Мерецки.