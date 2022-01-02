Известный врач рассказал, можно ли лечить коронавирус горячим воздухом

Во время эпидемии коронавируса многие люди стали более осторожными при первых симптомах простуды, появлении кашля или насморка, и старались как можно быстрее избавиться от болезни, а некоторые по-прежнему использовали для этого «народные методы» самолечения. Известный педиатр Евгений Комаровский объяснил, насколько эффективны эти методы.

Комаровский отметил, что вирус находится внутри клеток человеческого организма, то есть COVID-19 не находится на поверхности слизистых оболочек.

«Вирус может быть убит только путем уничтожения одной из этих клеток. Вот почему методы — вдыхание горячего пара, распыление йода во рту, намазывание тела козьим жиром, распаривание ног — не работают», — говорит д-р Комаровский.

Он призвал не слушать тех, кто говорит, что коронавирус можно вылечить «бабушкиными» методами, и подчеркнул, что их методы не имеют ничего общего с цивилизованной медициной.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

Также мы писали, что в Украине будут проводить испытания двух вакцин от COVID-19. В Украине начнут испытания двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах компании Sanofi (международный французский фармацевтический гигант).

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