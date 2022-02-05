Как восстановить здоровье сердца после коронавируса: советы врача

Тахикардия и даже аритмия — частые осложнения COVID-19. Специалисты советуют при их появлении обращаться к кардиологу. Врач при необходимости проведет обследование, и, если необходимо, назначит препараты, такие как бета-блокаторы.

Специалисты рекомендуют проверить здоровье сердца после коронавируса.

Об этом сообщила кардиолог Анна Солощенко, передают Факты.

Она посоветовала при первых же непонятных симптомах или нехорошем самочувствии обратиться к кардиологу для проведения обследования. По словам специалиста, тахикардия и даже аритмия — частые осложнения COVID-19. В таких случаях стоит обращаться к кардиологу. Врач при необходимости проведет обследование, например, холтер — суточный мониторинг кардиограммы, назначит препараты, такие как бета-блокаторы. Через два-три месяца самочувствие улучшится.

Также, врач добавила, что одышка после коронавируса – довольно частое явление, которым страдают даже молодые люди.

По ее словам, в кардиологии есть тест, которым врачи пользуются уже больше ста лет. Человек идет в течение шести минут, и в зависимости от преодоленного расстояния специалисты выделяют стадии сердечной недостаточности. Сейчас многие, даже молодые, спортивные, после COVID-19 жалуются на одышку, причем при незначительной физической нагрузке. Это может быть связано с поражением легких, которое не обошло почти каждого пациента. Чтобы легкие задышали в полную силу, некоторым пациентам нужно два-три месяца, резюмировала она.

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