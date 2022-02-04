Врач рассказала, как восстановить здоровье сердца после коронавируса

Она заявила, что сейчас многие, даже молодые, спортивные, после COVID-19 жалуются на одышку, причем при незначительной физической нагрузке. Это может быть связано с поражением легких, которое затронуло почти каждого пациента.

Врач объяснила, как восстановить здоровье сердца после коронавируса. Об этом сообщила кардиолог Анна Солощенко.

Об этом пишет Факты.

Она посоветовала при первых симптомах или недомогании обратиться к кардиологу для обследования.

«Распространенным осложнением COVID-19 является тахикардия и даже аритмия. Я советую вам обратиться к кардиологу. При необходимости врач проведет такие тесты, как холтер — суточное мониторирование кардиограммы, назначит такие препараты, как бета-блокаторы. Думаю, через два-три месяца вы почувствуете себя лучше», — сказал врач.

Врач также добавила, что одышка после перенесенного коронавируса — довольно распространенное явление, которым страдают даже молодые люди.

«В кардиологии есть тест, который врачи используют уже более ста лет. Человек ходит в течение шести минут, и в зависимости от пройденного расстояния эксперты различают стадии сердечной недостаточности. Сейчас многие люди, даже молодые спортсмены, жалуются на одышку после COVID-19, причем при незначительной физической активности. Это может быть связано с повреждением легких, которого не избежали почти все пациенты (на компьютерных томограммах видны специфические поражения, напоминающие «матовое стекло» — воспаление и отек легочной ткани). Проходит от двух до трех месяцев, прежде чем легкие снова смогут полноценно работать», — заключила она.

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

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