Как защитить ребенка от штамма Омикрон: врач дал важные советы

Штаммом «Омикрон» может заразиться как взрослый человек, так и ребенок. Напомним, что этот вариант коронавируса распространяется очень быстро, поэтому родителям важно позаботиться о защите своих детей. По словам иммунолога Николая Крючкова, в этом случае поможет сокращение социальных контактов, передает m24.ru.

«Нужно реже посещать с ребенком общественные места, торговые центры, ездить в общественном транспорте, потому что там ребенок вполне может подхватить коронавирус. Маски дети носят редко, но школьники могут вполне их носить. Они должны пользоваться спиртосодержащими санитайзерами, когда, например, покидают общественный транспорт», – говорит иммунолог.

Кроме того, взрослые люди, которые находятся в окружении ребенка, должны иметь антитела к коронавирусной инфекции.

«Они должны вакцинироваться, ходить в масках, соблюдать дистанцию, реже пользоваться общественным транспортом в часы пик, реже ходить в магазины», – добавляет Крючков.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

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