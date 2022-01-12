Кардиолог рассказал, почему люди умирают после излечения от коронавируса

После выздоровления от коронавируса возможно возникновение феномена отсроченной смерти. Об этом заявил кардиолог Сергей Бойцов, пишет Спутник

По его словам, у переболевших COVID-19 патологический процесс в сердечно-сосудистой системе может продолжаться и в постковидном периоде.

Ученый объяснил, что в этом случае ухудшение здоровья человека не будет непосредственно связано с коронавирусом, которого к этому моменту не будет в организме.

«Однако остаточный воспалительный процесс может приводить к обострению, например ишемической болезни», — считает Бойцов.

Врач отметил, что это может произойти даже по истечении какого-то времени после выписки из стационара.

«Речь идет не только об осложнениях, например, инфаркте миокарда, но даже и о смертельных исходах», — уточнил он.

Бойцов обратил внимание, что больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это категория пациентов особого риска, поэтому такие пациенты должны вакцинироваться в обязательном порядке.

Ранее кардиолог заявил, что рост смертности от болезней сердца на фоне COVID-19 в большинстве стран мира сейчас составляет 10-12%.

Специалист уточнил, что осложнения после сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и смертность, связаны не только с коронавирусом, но и с большинством инфекций. Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.