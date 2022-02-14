Количество случаев COVID-19 в мире превысило 412 миллионов

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Выздоровели 332 921 844 человека, 5 834 558 больных скончались.

Больше всего случаев COVID-19 с начала пандемии зарегистрировано в США (79 325 576), Индии (42 665 534) и Бразилии (27 483 031).

В целом коронавирус был зафиксирован в 225 странах и территориях.

При этом эксперты констатируют, что заболеваемость COVID-19 в мире снизилась впервые с ноября. За последние 7 дней подтверждено почти 18 млн заражений, и это на 4 млн меньше, чем неделей ранее. Больше всего заболеваемость упала в странах, которые ранее переживали вспышке Омикрона.

В США заболеваемость упала почти в пять раз. Спад и в ряде государств Западной Европы и Индии, а также в некоторых странах Латинской Америки. В Восточной Европе и Германии, напротив, фиксируют рост заражений.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, у кого в пять раз выше риск заразиться Омикроном.