Коронавирус может привести к опасному недугу — ученые

Специалисты полагают, что диабет может развиться через полгода после госпитализации с COVID-19.

У пациентов, переболевших коронавирусом, участились случаи развития сахарного диабета. Об этом сообщается в исследовании ученых разных стран, опубликованном в журнале «Американской диабетической ассоциации».

«Феномен впервые возникшего диабета после поступления в больницу ранее наблюдался при других вирусных инфекциях и острых заболеваниях. Точные механизмы впервые возникшего диабета у людей с COVID-19 не известны, но вполне вероятно, что это ряд сложных взаимосвязанных процессов», — сообщается в статье.

В частности, ученые указывают, что развитию диабета может способствовать повышение уровня глюкозы в крови на фоне стресса и приема стероидов.

Также вирус SARS-CoV-2 может прямо или косвенно влиять на бета-клетки поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин.

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