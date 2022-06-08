Коронавирус в Израиле: число случаев инфицирования снова начинает расти

4585 человек дали положительный результат на новый коронавирус в Израиле во вторник, согласно обновлению Министерства здравоохранения, с показателем положительных результатов тестов 20,38%.
Из них 89 находятся в тяжелом состоянии, еще 21 — в критическом.
Премьер-министр Нафтали Беннет проведет встречу с официальными лицами министерства здравоохранения, чтобы обсудить рост числа случаев заболевания.
Число погибших в Израиле составляет 10 867 человек.
Министр здравоохранения Ницан Горовиц также дал положительный результат на вирус и призвал общественность «проявлять осмотрительность и носить маску, когда это необходимо».
Курсор писал, что Минздрав поделился неожиданным данными о коронавирусе в Израиле. Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), – остается больше единицы. Сегодня он 1,04.