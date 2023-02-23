Коронавирус значительно повышает риск расстройств мозга

Люди, инфицированные коронавирусом, имеют повышенный риск развития ряда неврологических заболеваний в первый год после заражения.

Ученые выяснили, какие осложнения в мозге вызывает коронавирус. В частности, после перенесенной инфекции существенно повышается риск инсультов, когнитивных проблем и проблем с памятью, депрессии, тревоги и мигреней.

Об этом сообщили исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и системы здравоохранения Сент-Луис по делам ветеранов.

Кроме того, в мозге после COVID-19 часто развиваются двигательные расстройства, от тремора и самопроизвольных сокращений мышц до эпилептических припадков, аномалий слуха и зрения, а также проблем с равновесием и координацией. Расстройства у таких людей возникали на 7% чаще по сравнению с теми, кто никогда не болел COVID-19.

Ученые оценили 44 нарушения работы головного мозга и другие неврологические расстройства как среди не госпитализированных, так и среди госпитализированных пациентов, включая попавших в отделение интенсивной терапии. Результаты показывают разрушительные долговременные последствия COVID-19. Они являются неотъемлемой частью продолжительного COVID-19.

По подсчетам ученых COVID-19 вызвал уже более 40 миллионов новых случаев неврологических расстройств по всему миру.

Немногие люди в исследовании были вакцинированы против COVID-19, поскольку вакцины еще не были широко доступны в течение периода исследования, с марта 2020 года до начала января 2021 года.

Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.