Локдауны нанесли огромный ущерб и бесполезны для здоровья — Университет Хопкинса

Локдауны во время первой волны снизили смертность от COVID-19 только на 0,2% в США и Европе. Согласно метаанализу нескольких исследований, проведенному Университетом Джона Хопкинса, при этом локдауны нанесли огромный ущерб.

«Хотя в этом метаанализе делается вывод о том, что локдауны практически не повлияли на здоровье населения, они привели к огромным экономическим и социальным издержкам там, где они были приняты. Как следствие, политика изоляции необоснованна и должна быть отвергнута как инструмент политики в отношении пандемии», — пишут исследователи.

Исследователи — профессор экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке, профессор экономики Лундского университета Ларс Джонунг и специальный советник копенгагенского Центра политических исследований Джонас Херби — проанализировали влияние карантинных мер, таких как закрытие школ, закрытие предприятий и обязательное ношение масок, на смертность от COVID-19.

«Мы практически не находим доказательств того, что обязательные локдауны в Европе и Соединенных Штатах оказали заметное влияние на уровень смертности от COVID-19», — пишут исследователи.

Более того, исследователи пришли к выводу, что ограничение собраний могло фактически увеличить смертность от COVID-19. По их данным, изоляция инфицированного человека дома с его семьей приводит к риску подвергнуть членов семьи более высокой вирусной нагрузке, вызывая более тяжелое заболевание.

«Часто локдауны ограничивали доступ людей к безопасным (на открытом воздухе) местам, таким как пляжи, парки и зоопарки, или включали обязательное использование масок на открытом воздухе или строгие ограничения на собрания на открытом воздухе, заставляя людей встречаться в менее безопасных (в помещении) местах», — отмечают исследователи.

Уровень безработицы достиг пика в США на уровне 14,8% в апреле 2020 года, но снизился до 3,9% в декабре, что все еще немного выше уровня 3,5%, на котором он был в феврале 2020 года.

Исследователи также указали на другие последствия локдаунов, такие как рост безработицы, сокращение школьного образования, увеличение случаев домашнего насилия и передозировка наркотиками.

В частности, с мая 2020 года по апрель 2021 года в США было зарегистрировано 100 306 смертей от передозировки наркотиков, что на 28,5% больше, чем 78 056 смертей, зарегистрированных за предыдущий 12-месячный период.

Исследование, проведенное Национальной комиссией по COVID-19 и уголовному правосудию в прошлом году, показало, что количество случаев домашнего насилия в США увеличилось на 8,1%

Согласно опросу Хораса Манна, проведенному в прошлом году, около 97% учителей в США заявили, что их ученики испытали трудности в обучении во время пандемии коронавируса.

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