Медик дал советы, как восстановить работу сердца после ковида

Тахикардия и даже аритмия — частые осложнения COVID-19. Специалисты советуют при их появлении обращаться к кардиологу. Врач при необходимости проведет обследование, и, если необходимо, назначит препараты, такие как бета-блокаторы.

Коронавирус опасен своими последствиями и потому врачи рекомендуют проверить здоровье сердца после коронавируса, даже если вы чувствуете себя хорош

Об этом сообщила кардиолог Анна Солощенко, передают Факты.

Медик посоветовала при первых же непонятных симптомах или нехорошем самочувствии обратиться к кардиологу для проведения обследования. По словам специалиста, тахикардия и даже аритмия — частые осложнения COVID-19. В таких случаях стоит обращаться к кардиологу. Врач при необходимости проведет обследование, например, холтер — суточный мониторинг кардиограммы, назначит препараты, такие как бета-блокаторы. Через два-три месяца самочувствие улучшится.

Также, врач добавила, что одышка после коронавируса – довольно частое явление, которым страдают даже молодые люди.

По ее словам, в кардиологии есть тест, которым врачи пользуются уже больше ста лет. Человек идет в течение шести минут, и в зависимости от преодоленного расстояния специалисты выделяют стадии сердечной недостаточности. Сейчас многие, даже молодые, спортивные, после COVID-19 жалуются на одышку, причем при незначительной физической нагрузке. Это может быть связано с поражением легких, которое не обошло почти каждого пациента. Чтобы легкие задышали в полную силу, некоторым пациентам нужно два-три месяца, резюмировала она.

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