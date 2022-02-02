Медик назвал опасное осложнение у переболевших Омикроном

При Омикроне у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться.

У переболевших Омикрономможет развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда кровь начинает сгущаться.

Об этом заявил главный научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев, сообщает Апостроф.

По его словам, у пациентом с Омикроном наблюдается поражение сосудистого эндотелия.

«При Омикроне у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление», — рассказал врач.

Он отметил, что пока неясно, связано ли это с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями. Ранее подобные осложнения наблюдались у переболевших «Дельтой». Однако тогда болезнь протекала сложнее: с «ковидными» пневмониями, дыхательной недостаточностью с критическим падением сатурации, интенсивной терапией.

«Все происходило на фоне системных воспалительных процессов. При „Омикроне“ тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть», — добавил он.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

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