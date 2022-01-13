Медики назвали самый опасный побочный эффект коронавируса

Команда экспертов из Института сердца Лос-Анджелеса выяснили, что у человека после COVID-19 образуются антитела, которые являются опасными для организма. Так, они по ошибке атакуют здоровые клетки внутренних органов.

Об этом исследовании пишет научный журнал Journal of Translational Medicine.

Эксперты предполагают, что уже через несколько месяцев после выздоровления у человека все еще наблюдается слишком высокая активность антител. Они в таком случае работают неправильно и только наносят вред.

В пример приводятся 177 медицинских сотрудников, которые заразились и переболели COVID-19. Никто из них не был привит, так как на тот момент вакцины еще не создали.

В течение 6 месяцев у них находили антитела, которые провоцировали воспаления хронического характера.

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