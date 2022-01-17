Медики определили необычный симптом COVID, который проявляется только у привитых

18:49, 17 января 2022
Коронавирус, Мировые новости
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Пандемия коронавируса
Фото: pixabay.com

Этот симптом проявляется лишь у вакцинированных.

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса у тех, кто был заражен штамом «Омикрон» Об этом сообщает издание «Express».

Этот симптом проявляется лишь у вакцинированных.

Речь идет о чихании — это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что данный симптом является характерным для привитых людей.

К такому результату пришли специалисты британского центра ZOE. Так, доктор Клэр Стивс заметил, что чихание — симптом, который не наблюдали ранее. По данным исследования, частое чихание может свидетельствовать о положительном результате на COVID-19.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.

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Автор материала:
Тали Малкина
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