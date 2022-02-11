Медики перечислили смертельно опасные симптомы COVID-19

Есть такие симптомы коронавируса, при появлении которых нужно немедленно обращаться за медицинской помощь. Особенно должны насторожить признаки свидетельствуют о нехватке кислорода в организме человека.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил самые опасные симптомы, которые указывают на тяжелое развитие коронавируса в организме.

Об этом медик сказал в эфире телеканала НСН.

Пока все новости мира сосредоточены на важности вакцинации, медики напоминают, что вакцинированный человек, хоть и защищен от тяжелого течения болезни, но все равно должен придерживаться всех карантинных правил. Не менее важно — вовремя реагировать на все тревожные симптомы.

Медик отметил: на тяжелую форму развития COVID-19 могут указывать посинение краешков губ, синева носогубного треугольника и возрастание частоты дыхания в покое. Такие признаки сигналят о нехватке кислорода в организме человека. А это серьезная опасность для здоровья и жизни пациента.

Также стоит обратить внимание на возрастание частоты дыхания. Если человек в состоянии покоя дышит, как будто он бегал или поднимался по лестнице, стоит немедленно обратиться за помощью. Такое состояние может быть признаком развития дыхательной недостаточности.

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