Медики предупредили: чем грозит насморк при омикроне

Вакцинированные от коронавируса все еще могут заразиться COVID-19.
Об этом сообщила терапевт Людмила Лапа, пишет Спутник.
«У привитых все это проходит за день или за 3 дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», — поделилась наблюдениями врач-терапевт.
«Если было нормальное лечение, то потом еще 5 дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть», — добавила Лапа.
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