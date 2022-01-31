Медики предупредили: чем грозит насморк при омикроне

Такие симптомы, как насморк, должны насторожить больных омикроном, предупредил эксперт. Омикрон может быть опасен своими последствиями и потому при любых проявлениях болезни стоит сразу же сдать тест и начать лечение.

Вакцинированные от коронавируса все еще могут заразиться COVID-19. Об этом сообщила терапевт Людмила Лапа, пишет Спутник.

Представитель здравоохранения отметила, что после прививки шанс тяжелого течения болезни, вызванной инфекцией, практически исключается, но гарантировать полную неуязвимость от вируса нельзя.

В случае заболевания вакцинированные люди могут рассчитывать на легкую или среднюю формы болезни.

Лапа поясняет, что симптомы будут такие же, как у непривитых, например, слабость, головная боль, обильное потоотделение, ломота в теле.

Однако продолжительность заболевания существенно уменьшится. В некоторых случаях до 3 дней.

«У привитых все это проходит за день или за 3 дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», — поделилась наблюдениями врач-терапевт.

В случае непривитого пациента болезнь, по словам эксперта, затягивается минимум на 10 дней. При этом основные симптомы заболевания у невакцинированных проявляются в течение первых 5 дней.

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