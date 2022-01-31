Медики предупредили: чем грозит насморк при омикроне

12:08, Вчера
Коронавирус, Мировые новости
Коронавирус фото
Коронавирус
Фото:

Такие симптомы, как насморк, должны насторожить больных омикроном, предупредил эксперт. Омикрон может быть опасен своими последствиями и потому при любых проявлениях болезни стоит сразу же сдать тест и начать лечение.

Вакцинированные от коронавируса все еще могут заразиться COVID-19.

Об этом сообщила терапевт Людмила Лапа, пишет Спутник.

Представитель здравоохранения отметила, что после прививки шанс тяжелого течения болезни, вызванной инфекцией, практически исключается, но гарантировать полную неуязвимость от вируса нельзя.
В случае заболевания вакцинированные люди могут рассчитывать на легкую или среднюю формы болезни.
Лапа поясняет, что симптомы будут такие же, как у непривитых, например, слабость, головная боль, обильное потоотделение, ломота в теле.
Однако продолжительность заболевания существенно уменьшится. В некоторых случаях до 3 дней.

«У привитых все это проходит за день или за 3 дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», — поделилась наблюдениями врач-терапевт.

В случае непривитого пациента болезнь, по словам эксперта, затягивается минимум на 10 дней. При этом основные симптомы заболевания у невакцинированных проявляются в течение первых 5 дней.

«Если было нормальное лечение, то потом еще 5 дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть», — добавила Лапа.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

Еще напомним, что стало известно, от каких побочных эффектов коронавируса может спасти бустерная прививка

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ:
Новости по теме