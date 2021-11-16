Медики предупредили: какой способ лечения коронавируса опасен для здоровья

Врачи выяснили, что при тяжелой форме ковида использование донорской плазмы может существенно ухудшить состояние больного.

Ученые из Канады пришли к выводу, что распространенный способ лечения COVID-19 посредством переливания плазмы выздоровевших людей с иммунитетом больным – опасен, сообщают в журнале Nature Medicine.

Эксперты наблюдали за течением болезни 940 пациентов, которое болели коронавирусом в тяжелой форме. Многие из них получали именно такой метод лечения. Как оказалось, есть весомая вероятность того, что состояние пациента ухудшится, если его будут лечить переливанием плазмы.

Кроме того, авторы исследования отметили, что плазма может сильно отличаться уровнем антител. Так, состояние пациента ухудшается, если донорские антитела не подходят к тому штамму коронавируса, от которого страдает больной. Та же ситуация происходит, когда концентрация антител недостаточна.

Как оказалось, донорские антитела могут только помешать организму бороться с COVID-19.

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