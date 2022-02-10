Медики рассказали, чем отличаются симптомы коронавируса у людей разного возраста

В первые дни после заражения коронавирусом у молодых и пожилых людей наблюдаются разные симптомы. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона,

Ученые выяснили, что молодые и пожилые люди по-разному переносят ковид. У людей до 40 в первые дни чаще наблюдаются боль в груди или животе и одышка, а после 40 — кашель.

Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Медики отслеживали симптомы, которые появляются у инфицированных в первые три дня после положительного теста. Оказалось, что в разных возрастных группах преобладают свои симптомы. Для группы 16–39 лет наиболее частыми признаками COVID-19 оказалась потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка.

Для заразившихся в возрасте 40–59 лет более характерным симптомом стал постоянный кашель, но боль в груди и потеря обоняния также встречались.

У людей старше 60 и особенно 80 лет потеря обоняния — менее распространенный симптом. Чаще пожилых пациентов беспокоят боли в мышцах и груди, одышка и диарея.

Ученые также выявили различия в симптомах у мужчин и женщин. Представители обоих полов жалуются на потерю обоняния и боль в груди или животе. Однако у мужчин одышка, упадок сил и озноб проявляются чаще.

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