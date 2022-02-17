Медики рассказали, как физкультура после вакцинации влияет на защиту от COVID-19

Вопреки расхожему мнению, физическая активность после прививки не противопоказана. Как уверяют медики, упражнения увеличивают поток крови и лимфы, а это способствует циркуляции иммунных клеток и выработке антител.

Ученые предполагают, что 90 минут не интенсивных упражнений сразу после вакцинации от COVID-19 или гриппа могут усилить иммунный ответ организма.

Об этом рассказали американские исследователи из Университета штата Айова, пишет sciencedirect.com.

Участники исследования, которые катались на велосипеде, велотренажере или просто ходили на свежем воздухе в течение полутора часов после прививки, в последующие четыре недели вырабатывали больше антител, чем люди, которые не занимались физической активностью после вакцинации.

При этом более короткая тренировка никак не влияла на выброс антител.

Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения увеличивают поток крови и лимфы, а это способствует циркуляции иммунных клеток и выработке антител. Эту гипотезу, подтвердил и дополнительный эксперимент на мышах. Когда их заставляли активно двигаться, то в их организме вырабатывался тип белка, например, альфа-интерферон, способствующий выработке вирусоспецифических антител и Т-клеток.

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