Медики рассказали, как помочь восстановиться после COVID ребенку

Родителям важно контролировать восстановление детского организма после перенесенного заболевания и делать это следует под контролем врача.

Доктор медицинских наук Альфия Аминова рассказала как проходит восстановление после коронавируса у детей и что должны делать родители, чтобы уберечь ребенка от неприятных последствий.

Об этом пишет Сеченовский университет.

По словам эксперта, последствия перенесенной короновирусной инфекции иногда протекают более тяжело, чем само заболевание. Постковидный синдром может быть представлен в виде сниженного иммунитета, нарушений микробной флоры, поражения печени.

Очень тяжело протекает мультивоспалительный синдром, который развивается через несколько месяцев после перенесенного COVID-19, добавила Аминова.

Родителям важно контролировать восстановление детского организма после перенесенного заболевания и делать это следует под контролем врача.

Если болезнь прошла легко и завершилась без осложнений, необходимо обратить внимание на соблюдение режима дня и избегать переутомлений. Ребенок должен соблюдать диету, а родители должны обеспечить питание, богатое витаминами и микроэлементами.

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