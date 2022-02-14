Медики рассказали, как понять, что ребенок заболел коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Альфия Аминова рассказала о первых признаках коронавируса у детей. По ее словам, признаки инфекции у детей неспецифичны и разнообразны, а потому родителям сложно сразу заподозрить вирус COVID-19.
Об этом пишет Сеченовский университет.
Болезнь может протекать по типу респираторного заболевания, со всеми характерными для него симптомами: насморком, болью в горле, кашлем. Врач отмечает, что COVID часто маскируется под острую кишечную инфекцию, а у детей наблюдается понос, нарушения пищеварения.
Также родители должны обращать внимание на такие симптомы, как лихорадка – повышение температуры до 38 градусов, общая слабость и вялость, а также тошнота.
По словам врача, куда реже заболевание начинается с затруднения носового дыхания и исчезновения осязания.
Ребенка обязательно нужно показать врачу, даже если заболевание проходит легко и почти без симптомов.
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