Медики рассказали, какие осложнения возможны после третьей дозы вакцины

Врачи установили, что раннее введение новой дозы препарата от ковид может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.

Несмотря на то, что большинство ученых признали пользу от ревакцинации, некоторые эксперты выступают с критикой массовой ревакцинации от коронавируса.

Их мнение изложено в статье для журнала The Lancet.

Авторами рекомендаций выступила международная группа ученых, среди которых — сотрудники ВОЗ.

По мнению экспертов, существующие вакцины достаточно эффективны, и острой необходимости в массовой ревакцинации сейчас нет.

Кроме того, как отметили медики, слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.

Это касается, по мнению ученых, как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса.

Специалисты отметили, что не видят оснований проводить ревакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким. По мнению исследователей, снижение уровня антител не обязательно означает снижение эффективности вакцины с течением времени.

Отмечается, что перед тем, как рекомендовать бустерные дозы вакцин, экспертам нужно будет провести соответствующие исследования. Также медики настаивают на том, что препараты должны стать доступными по всему миру, так как многим, по их словам, до сих пор недоступна даже первичная вакцинация.

Курсор писал, что в ВОЗ заявили, что третья вакцина против COVID-19 не нужна. ВОЗ заявили, что текущие данные не указывают на то, что необходимы бустерные вакцины против COVID-19.

Ученые выявили антитела, которые могут бороться со всем штаммами ковида. Такое открытие может существенно ускорить борьбу с пандемией.

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