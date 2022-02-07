Медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон

Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

Медики зафиксировали заметное увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом Омикрон.

Об этом сообщает издание Express.

Одними из первых о такой тенденции заговорили японские врачи. Отмечается, что специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

По словам директора медучреждения Акиры Кано, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно.

Кано добавил, что заявления о «смягчении» Омикрона далеки от того, что он видел на практике.

Врачи призывают людей активно вакцинироваться, в том числе и бустерной дозой. В первую очередь это касается людей старшего возраста.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

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