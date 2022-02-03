Медики рассказали, сколько дней болеют COVID-19 привитые люди

Врач указала, что привитый человек может ощущать симптомы заболевания максимум три дня.

«Все пациенты отмечают при легком и среднем течении COVID-19 слабость, усталость, гипергидроз, а также головные боли и боли в суставах. Но у привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», – объяснила врач.

Прививка предотвращает тяжелое течение COVID-19, добавила врач. Если же коронавирусом инфицирован человек, который не прошел курс вакцинации, то даже в случае легкого или среднего течения болезни его ждет как минимум 10 дней недомогания, уточнила врач-терапевт.

«Если говорить про вирусную атаку COVID-19 на невакцинированных, то обычно где-то пять дней люди чувствуют симптомы. У них болит горло, появляется насморк, бывают головные и мышечные боли, потливость. Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19», – заключила врач.

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