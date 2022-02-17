Медики выяснили причину появления сыпи при заражении Омикроном

У пациентов с Омикрон-штаммом могут проявляться различные высыпания на коже, даже в случае бессимптомного течения заболевания. Врач-дерматолог рассказала, как лечат данную сыпь при коронавирусной инфекции.

Всем уже известно, что Омикрон имеет кожные симптомы. У пациентов могут проявляться различные высыпания на коже, даже в случае бессимптомного течения заболевания. Речь идет, в частности, о так называемом симптоме ковидных пальцев – состоянии, когда пальцы ног пациентов становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог Наталия Гайдаш, сообщает радио Sputnik.

Гайдаш рассказала, что такая сыпь не является обязательным признаком коронавирусной инфекции, однако все чаще встречается при этом заболевании.

По ее словам, в патогенезе всех нарушений при COVID-19, а Омикрон все-таки вариант COVID-19, является микротромбоз, в том числе и сосудов. Поэтому такая пурпурная, красная сыпь возникает при таких микротромбозах, микротромбировании мелких сосудов, в том числе и кожи. Поэтому и есть такой клинический признак, как сыпь. Она не исчезала, не возникла вновь при Омикроне, а была все время, просто есть ряд пациентов, у которых это является клиническим признаком.

Врач добавила, что сыпь не является обязательным признаком заболевания, но у многих пациентов с COVID-19 сегодня она появляется. Лечится такая сыпь назначением доз антикоагулянтов, антитромботических препаратов, и это уже поле деятельности кардиологов. Назначать такие препараты может только врач.

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