Moderna отзывает тысячи доз вакцины от COVID-19

Компания Moderna Inc заявила в пятницу, что отзывает 764 900 доз вакцины COVID-19, изготовленной ее контрактным производителем Rovi, после того, как в одном флаконе было обнаружено инородное тело.
Никаких проблем с безопасностью выявлено не было, заявила компания Moderna о партиях, которые были распространены в Норвегии, Польше, Португалии, Испании и Швеции в январе.
Производитель препарата заявил, что загрязнение было обнаружено только в одном флаконе, и он отзывает всю партию из «избытка осторожности». Компания не сообщила, что именно было обнаружено во флаконе.
В прошлом году японские власти приостановили использование некоторых доз вакцины, которую Moderna позже отозвала после того, как в ходе расследования в некоторых флаконах были обнаружены загрязнения из нержавеющей стали.
На сегодняшний день в мире было введено более 900 миллионов доз вакцины Moderna COVID-19.
В пятницу компания Moderna заявила, что не считает, что загрязнение представляет риск для других флаконов в партии.
Ранее наш сайт писал, что минздрав начал кампанию по поощрению ультраортодоксов к вакцинации. В информационном центре по борьбе с коронавирусом решили запустить кампанию, которая должна мотивировать ультраортодоксов вакцинироваться. Минздрав решил использовать фотографии умершего недавно раввина Хаима Каневского.