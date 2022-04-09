Moderna отзывает тысячи доз вакцины от COVID-19

Компания Moderna заявила, что обнаружила инородное тело в одной из доз вакцины из-за чего решила отозвать всю партию прививок. Стоит отметить, что в Modrna заявляют, что делают это из-за «избытка осторожности».

Компания Moderna Inc заявила в пятницу, что отзывает 764 900 доз вакцины COVID-19, изготовленной ее контрактным производителем Rovi, после того, как в одном флаконе было обнаружено инородное тело.

Никаких проблем с безопасностью выявлено не было, заявила компания Moderna о партиях, которые были распространены в Норвегии, Польше, Португалии, Испании и Швеции в январе.

Производитель препарата заявил, что загрязнение было обнаружено только в одном флаконе, и он отзывает всю партию из «избытка осторожности». Компания не сообщила, что именно было обнаружено во флаконе.

В прошлом году японские власти приостановили использование некоторых доз вакцины, которую Moderna позже отозвала после того, как в ходе расследования в некоторых флаконах были обнаружены загрязнения из нержавеющей стали.

На сегодняшний день в мире было введено более 900 миллионов доз вакцины Moderna COVID-19.

В пятницу компания Moderna заявила, что не считает, что загрязнение представляет риск для других флаконов в партии.

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